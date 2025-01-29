Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta görüştü.

Eğitim iş birliklerinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Bakan Tekin "Uluslararası Kardeş Okul" projesini hatırlatarak, proje kapsamında Türkiye'deki ve Bosna Hersek'teki 219 okulun kardeş okul olmalarının sağlandığını belirtti. Bakan Tekin, "Bakanlık olarak kültürel ve tarihsel anlamda ortak mazimiz olan Bosna Hersek ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimizi ve iki halkın her alanda olduğu gibi eğitimde de ilişkilerini güçlendirmeyi gelecek kuşaklara bırakacağımız değerli bir kazanım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Maarif Vakfının Bosna Hersek'teki okullarını ziyaret ettiğini aktaran Bakan Tekin, bu okulların geliştirilmesinde Bosna Hersek tarafından verilen desteklerin kıymetli olduğunu vurguladı.