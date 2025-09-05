Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferansta vatandaşlar, “Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım?” sorusuna uzman hekimlerden yanıt buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, 4 Eylül Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü’ndevatandaşlara böbrek sağlığı konusunda önemli bilgiler verdi. “Böbrekte Kistim Var Ne Yapmalıyım?” konulu konferansta böbrek sağlığını korumak için önemli notlar aktarıldı.

Dünya Polikistik Böbrek Hastalığı Farkındalık Günü münasebetiyle Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen konferansta, erken teşhisinönemine vurgu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer ileİl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir’in katıldığı programın Moderatörlüğünü Prof. Dr. HamadDheir yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Mahmud İslamise konuşmacı olarak yer aldı.

Program öncesinde hemşireler, katılımcıların tansiyon ve kan ölçümlerini gerçekleştirdi. Alanında uzman isimler konferansta böbrek sağlığını korumak, takip etmek ve iyileştirmek için yapmaları gerekenleri öğrendi.

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Kayhan Özdemir, “Erken farkındalık çok kıymetli. Hemvatandaşlarımıza hem siz kıymetli hastalarımıza birçok noktada bilgilendirme yapmak istiyoruz. Aslında size çok küçük gelen ağrının veya bir baş dönmesinin belki de daha ciddi bir şey olabileceğini buralarda sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu eğitimler önemli katkılar sunuyor gerçekten. Küçük bir bulgu ile birlikte belki ileri derecedeki kanseri erken yakalama şansına sahip oluyoruz. Bu tür eğitimler bunun için çok kıymetlidir” dedi.

Konferansta böbrek kistleri hakkında bilgi veren Dr. Mahmud İslam ise, “Böbrek kistleri olan her hastamız hep endişe ile geliyorlar bize kistler kanserleşir mi diye. Basit kistlerde biz bir şey beklemiyoruz öyle kalır çoğu zaman. Kanserleşme riski olan kistlerde var. Onları da değerlendirip tedaviye alıyoruz. Tedavi edilmesi gerektiğinde boşaltılma yapılabilir. Cerrahi işlemlerle de alınabiliyorlar. Eğer total böbrek hacmi çok büyükse, idrarda kan çok sık oluyorsa bunlar iyiye işaret değildir” şeklinde konuştu.