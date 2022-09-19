Ligin 5. haftasının ardından grubumuzdaki puansız tek takımız. Takım olarak tam kadro 2. maçımıza çıkmış olsak da , artık yeni kurulmuş ve ya lige geç başlamış bahanelerini bir kenara bırakarak tüm karakterimizi sahaya yansıtmamız gereken zamanlardayız. Tüm futbolcu kardeşlerimin göstermiş oldukları özveriden dolayı teker teker alınlarından öpüyorum.

Taraftarımız serzenişte bulunmakta sonuna kadar haklıdır. Nasıl ki galip geldiğimizde bizleri alkışlıyorlarsa mağlup olduğumuz zaman da eleştirmek onların en doğal hakkıdır. Fakat işin ilginç yanı ise sezon başlamadan önce sesi çıkmayan kimselerin , sezon başladıktan sonra ses çıkartmaya başlaması olmuştur. Lakin unutulmaması gereken tek husus bu takımın ne zorluklarla ve ne zaman toplandığıdır.

Kısıtlı olan bütçemiz ile alabileceğimiz en verimli oyuncuları aldığımızı düşünüyorum.

Takımımızın bu doğrultuda lig maratonundaki hedefi aşikardır. Her maça aslanlar gibi çıkıp alabileceğimiz maksimum puanı alacağız.

Bu işin bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır. Eleştirmek en doğal hak fakat hakareti hak edecek bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Özellikle şahsım adına konuşuyorum yönetim kurulunu oluşturacak kimseyi bile bulamıyorum. Fakat tüm bunlara rağmen her sezon olduğu gibi bu sezonda çok çalışıyoruz.

Futbolcu grubumuz ve teknik ekibimizin bu zorlu süreci atlatacağına şüphem yoktur. Tek ihtiyacımız sizlerin desteğini görebilmek.

Hatalar yapılmış olabilir buna şahsımda dahil. Ben Bayburtun evladıyım şahsım adına gerekeni de yaparım. Yeterki Bayburtspor var olsun.

Bizler gelip geçiciyiz aslolan Bayburtspor arması ve cefakar taraftarıdır.

Saygılarımla

Kulüp Başkanı

Celil Çalışkan