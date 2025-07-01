UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve yüzyıllardır süregelen bir gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Tarihi Edirne Belediye Binası önünde gerçekleştirilen geleneksel karşılama töreniyle yapıldı.

20 davul, 20 zurna ve bir şeften oluşan Kırkpınar Davul-Zurna Ekibi, Kırkpınar marşları eşliğinde Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ı coşkuyla karşıladı. Ekip şefi Fahrettin Zurnacı, Başkan Gencan Akın’a çiçek takdim ederek güreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, karşılama töreninde yaptığı konuşmada Kırkpınar marşları ve Davul-Zurna Ekibi tarafından karşılanmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“664’üncüsünü düzenleyeceğimiz Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalimizde bu sene de hep beraber olacağız. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bu sene yine beni en güzel şekilde karşıladınız. İnşallah hem Edirneli hemşehrilerimizi, hem gelen misafirlerimizi hem de pehlivanlarımızı en güzel şekilde hep birlikte ağırlayacağız. Coşkuyu sizlerle beraber yaşayacağız, sizin güzel yüreklerinizle, sizin güzel melodilerinizle… İyi ki varsınız. Bir belediye başkanının başına gelebilecek en güzel şeydir bu karşılama, o yüzden sizlere minnettarım.”

Başkan Gencan Akın, Edirne’nin tanıtımı için Kırkpınar’ın büyük bir fırsat olduğunu da vurgulayarak, “İnşallah bu sene de en güzel şekilde şehrimizi hem uluslararası alanda hem de Türkiye’de tanıtacağız. Bu şehrimiz için çok güzel bir fırsat, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık” dedi.

Karşılama töreninin ardından Sarayiçi Er Meydanı ve çevresinde yapılan hazırlıklara da değinen Başkan Gencan Akın, festival sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek Edirnelileri ve misafirleri etkinliklere davet etti:

“664.sünü düzenleyeceğimiz Kırkpınar Yağlı Güreş Festivalimizi bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Gerçekten tüm ekibimizle beraber, Edirne’deki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çok ciddi bir çalışma yürüttük. O yüzden bu akşamdan itibaren Sarayiçi Er Meydanı’nda yepyeni düzenlemelerle, konserlerimizle birlikte olacağız.”

Başkan Gencan Akın, festivalin gastronomi ve alışveriş alanlarında da renkli geçeceğini belirtti: “Edirneli esnafımıza çok teşekkür ederim. Sürece sahip çıktılar. Hem gastronomi hem çarşı alanlarımızda çok kıymetli Edirneli esnaflarımız bulunacak. Hem güzel lezzetlerle hem güzel alışveriş imkânlarıyla Edirneli hemşehrilerimize ve misafirlerimize hizmet edecekler.”

Festival kapsamında bu yıl yeniden düzenlenecek olan Tarım Fuarına ve otomotiv sektörüne de dikkat çeken Başkan Gencan Akın, konser programlarını şu sözlerle duyurdu:

“Bu akşam özellikle Edirneli hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Tekirdağ Belediyesi Kent Orkestrası ile Edirne Belediyesi Kent Orkestrası muhteşem bir konsere imza atacaklar. Yarın ise daha önce 25 Kasım’da Edirne’ye davet ettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası için bana daha önce şöyle talepler gelmişti. Keşke daha büyük bir alanda bizlerin de izleme imkânı olsa diye. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, yarın Sarayiçi Er Meydanı’nda sahne alacak. Buradan tüm Edirneli hemşehrilerimi davet ediyorum, bu güzel konseri hep beraber izleyelim. Sonrasında yerel sanatçılarımız ve ünlü sanatçılarımızla dolu dolu bir program bizleri bekliyor.”

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, konuşmasının sonunda tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek, “Kırkpınar’ı çok önemsiyoruz. Şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu güzel organizasyonda tüm Edirneli hemşehrilerimle birlikte olmak istiyorum. Herkesi Sarayiçi Er Meydanı’na bekliyoruz” dedi.