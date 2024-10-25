BKM’nin yapımcılığında beyaz perdeye taşınan ve vizyonuna sayılı günler kalan ‘BİR CUMHURİYET ŞARKISI’ filmi İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde izleyici ile buluştu.İZMİR (İGFA) - Güçlü oyuncu kadrosu ve içinden geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan etkileyici prodüksiyonuyla beyaz perdede seyircisi ile buluşmaya hazırlanan filmin oyuncularından Ertan Saban, Melis Sezen ve Mehmet Özgür izlemenin sonunda seyirciyi selamladıktan sonra aynı gün yaşanan vahim saldırı hakkında yorumlarda bulundular.

BKM Yazı Grubu tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturduğu Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi: 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptığının nefes kesen hikayesini anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda: Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, ve Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık’ın yer aldığı ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ 25 Ekim’de sadece sinemalarda.