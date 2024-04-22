Bayburt Ortaokulu öğrencisi Dilara Demir'i kabul eden Vali Mustafa Eldivan, tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, eğitime verilen destekle çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına vurgu yaparak, Çocukların umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait olan bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bir gelenek olarak 23 Nisan törenlerinde koltuklarını geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklara devrettiklerini hatırlatan Sayın Valimiz, günün anısına Dilara Demir ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.