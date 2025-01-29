Dijital dünyanın sunduğu yenilikler, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bilgisayar ve akıllı cihazların uzun süreli kullanımı el ve el bileği rahatsızlıklarında artışa yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek, alınabilecek önlemler hakkında önemli bilgiler paylaştı.BURSA (İGFA) - “Son yıllarda, özellikle Karpal Tünel sendromu ve tendinit gibi rahatsızlıklarla daha sık karşılaşıyoruz” diyen Op. Dr. Özgür Oktay Nar, şu uyarılarda bulundu: “Klavye, fare ve telefon kullanımı sırasında yapılan tekrarlayan hareketler, el ve bilek kaslarında aşırı yüklenmelere yol açıyor. Bu da tendonlarda mikropsuz iltihaplanmaya ve sinir sıkışmalarına neden oluyor. Uzun vadede tedavi edilmeyen bu sorunlar, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.”

Hangi Belirtiler Ciddiye Alınmalı

Karpal tünel sendromunun el bileğinde sık görülen bir sorun olduğunu belirten Dr. Nar, el ve bilekteki ağrılara,parmaklarda uyuşma ve karıncalaşmaların yanı sıra gece artan şikayetler gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

Buna ek olarak, dirseklerin uzun süre bükülü pozisyonda kalmasının da Kübital Tünel sendromuna yol açabileceğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, ön kolda ağrı ve serçe parmakta uyuşma gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıklı Çalışma Alışkanlıkları Geliştirin

Rahatsızlıkların önlenmesi için ergonomik çalışma düzeninin önemine dikkat çeken Op. Dr. Nar, “Çalışma ortamında doğru oturma pozisyonunu sağlayın, klavye ve fareyi kullanırken bileklerinizi nötr pozisyonda tutun, 30-40 dakikada bir molalar vererek el ve bileklerinizi dinlendirin. Belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak, tedavi sürecini kolaylaştırır ve uzun vadeli sorunların önüne geçer” dedi.