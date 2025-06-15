Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1989 yılında Tunceli’de vatani görevini ifa ederken şehit düşen Sedat Çakır’ın kıymetli ailesini ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret sırasında şehidin anne ve babasıyla sohbet eden Vali Sözer, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Vali Sözer, "Şehitlerimizin aileleri bu vatanın onur ve şeref abideleridir. Aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların bizlere bıraktığı değerleri yaşatmak boynumuzun borcudur" diyerek duygularını ifade etti.

Ziyaret sırasında şehit Sedat Çakır için dualar okundu. Aileye sabır ve sağlık dileklerinde bulunulurken, kahraman evladımız bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. Vali Sözer’e İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.