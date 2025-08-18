Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA desteğiyle Söğüt’te “Beylikten İmparatorluğa: Söğüt Dijital Tarih Müzesi” güdümlü projesi için imza töreni düzenlendi. Osmanlı’nın doğduğu topraklarda hayata geçirilecek proje, tarihi mirası modern teknolojiyle geleceğe taşıyacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Söğüt Belediye Başkanlığı’nın hazırladığı proje, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iştirakiyle hayata geçirilecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekli proje kapsamında, Ertuğrul Gazi Türbesi alanında atıl durumdaki Halime Hatun Mescidi restore edilerek dijital bir tarih müzesine dönüştürülecek.

12 ayda tamamlanması planlanan müze, interaktif ekranlar, hologramlar (Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun), dijital sunumlar ve projeksiyon canlandırmalarıyla ziyaretçilere Osmanlı’nın kuruluş hikâyesini deneyimleme imkânı sunacak. Ayrıca Osmanlı soyağacı interaktif sunumları ve multimedya içerikleriyle modern bir kültür merkezi olacak.

Müze bünyesinde bir kafe alanı ve çevre düzenlemeleri de yer alacak.

Söz konusu projenin tamamlanmasıyla Söğüt’te yıllık 50 bin ziyaretçi hedefleniyor, turizm gelirlerinin yüzde 20 artması, 3 kişiye doğrudan istihdam ve yaklaşık 7,5 milyon TL gelir bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, projenin Söğüt’ün tarihsel kimliğini güçlendireceğini ve kültürel mirası geleceğe taşıyacağını belirtirken, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin Osmanlı’nın beylikten imparatorluğa yolculuğuna ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu, dijital müzenin turizme yeni bir soluk getireceğini söyledi.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ise projenin marka değerini artıracağını, turizmi çeşitlendireceğini ve sürdürülebilir kalkınma için desteklerin süreceğini vurguladı.