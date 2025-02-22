Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret ederek ilçenin gelişimi ve eğitimde yeni projeler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’ya ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul ile Genel Sekreter Muhammed Büyük eşlik etti. Belediye Meclis Üyesi Selami Özdil’in de hazır bulunduğu toplantıda, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’na yeni bölümler kazandırılması ve ilçeye katma değer sağlayacak projeler ele alındı.

Başkan Tekin: “İlçemizin Geleceği İçin Güçlü Bir Adım Attık”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekin, “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve değerli akademisyenlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İlçemizin gelişmesine katkı sağlayacak projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Eğitime ve bölgesel kalkınmaya verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bu önemli ziyaret, Pazaryeri’nin eğitim ve kalkınma alanındaki geleceğine yönelik güçlü bir iş birliğinin habercisi oldu.