Beylikdüzü Belediyesi’nin anne ve çocuk merkezlerinde ebeveynleri doğru çocuk eğitimi konusunda bilgilendirmek amacıyla bir seminer programı düzenlendi. Anne babalara mükemmeliyetçi tutumun olası zararları anlatıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete açılan Ayten İlgün Harman ve 100. Yıl Güli Akkuş anne ve çocuk merkezleri, en doğru ebeveyn davranışını sergilemek isteyen anne babalar için “Mükemmeliyetçi Anne Baba Tutumları” adlı seminere ev sahipliği yaptı. Uzman psikolog Fahri Açar’ın konuk edildiği seminerde, sırasıyla mükemmeliyetçi, baskıcı-otoriter, aşırı koruyucu, aşırı hoşgörülü, ilgisiz, tutarsız, demokratik anne baba tutumları açıklanırken; özellikle mükemmeliyetçi tutumun muhtemel etkileri üzerinde duruldu.

“EN DOĞRU ANNE BABA TUTUMU, DEMOKRATİK TUTUMDUR”

Otoriter tutumun silik ve çekingen; aşırı koruyucu tutumun özgüvensiz, sorumsuz ve içe dönük ya da saldırgan; ilgisiz tutumun zararlı alışkanlıklara ve suç işlemeye meyilli; tutarsız tutumun insanlara karşı güvensiz ve ürkek bireylerin gelişimine sebebiyet verdiğini açıklayan Fahri Açar; kendine güvenen, sağlıklı bireyler yetiştirmek için en doğru tutumun “demokratik tutum” olduğunu söyledi. Açar, bu tutuma uygun olarak kuralların çocuklara mantıklı bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

“MÜKEMMEL DEĞİLSİNİZ, MÜKEMMELİ BEKLEYEMEZSİNİZ”

Uzman psikolog, seminerin odağındaki “mükemmeliyetçi tutum” konusunda ise şunları söyledi: “Bu anne babaları memnun etmek zordur. Çocuk çırpınıp çabaladıkça onlar daha fazlasını ister. Zamanla çocuk aşırı kaygı, stres, tedirginlik, hayal kırıklığı gibi duyguları yaşamaya başlar. Tırnak yeme, kekemelik, alt ıslatma, yalan gibi davranış sorunlarıyla kendini ifade eder. İleride, yetişkinliğinde de ‘yetersiz’ hissedecektir. Eğer ona mükemmel şartları sunamıyorsanız, çocuğunuzdan mükemmeli beklememelisiniz.”