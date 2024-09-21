Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.Devamı için tıklayınız
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Bayburt Kültür ve yardım Derneği Avcılar Kongresini yaptı
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Ataşehir Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Kültür ve yardım Derneği Tuzla Şube Kongresini gerçekleştirdi.
Bayburt Üniversitesi yeni bir proje başlattı
Savunma Bakanı Güler Bayburt'a geliyor
19 Eylül Gaziler Günü,Bayburt'ta törenlerle kutlandı