SAHNE ENERJİSİYLE FARK YARATTI

“En İyi Sahne Performansı” ödülü sahibi Berkay, son yıllarda adını kalıcı kılan sahne enerjisi ve repertuvarıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Performansı, rakiplerine açık ara fark attı.

Türk pop müziğinin geçirdiği evrimi, içeride ve dışarıdaki tüm dönüşümleri harmanlayan Berkay, sahnede kendi özgün soundunu hayata geçirdi. İzleyicilerine müzikal bir şölen sunan sanatçı, BtcTurkVadi Açıkhava’da ekibiyle yaz sezonunun finalini unutulmaz bir geceyle taçlandırdı.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜ YAĞDI

Konserin ardından sosyal medyada dinleyicilerden övgü dolu mesajlar geldi. Paylaşımlarda, “Her zaman sahne performansları çok konuşuldu, her zaman sahnede çok iyiydi ama bu konser başkaydı. Bu kez öyle bir gece yaşattı ki hepimize” yorumları öne çıktı.