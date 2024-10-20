Giresun Belediyesi, merkez amatör spor kulüplerine spor malzemeleri yardımında bulundu.GİRESUN (İGFA) - Malzeme dağıtım töreninde Belediye Başkanı Fuat Köse, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Giresun Şubesi ve amatör kulüp yöneticileriyle bir araya geldi ve kulüplere top ile antrenman malzemesi verildi.

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde Kale Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Köse, belediyenin amatör spora verdiği desteği sürdürdüğünü belirterek, sporun ve sporcunun gelişimine önem verdiklerini vurguladı.

Kendisinin de eski bir futbolcu ve kulüp başkanı olduğunu dolayısıyla kulüplerin yaşadığı zorluğu çok iyi bildiğini kaydeden Köse, amatör spora emek veren herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Amatör spordan biraz uzak kaldım. Hepinizle çalıştık, Giresun sporuna hizmet ettik. Bu akşam dost meclisindeyiz. Bundan dolayı gururluyum ve rahatım. Sizlerin sıkıntılarını en iyi bilenlerdenim. Zor ekonomik şartlar içinde yine de siz kıymetli arkadaşlarımıza sosyal belediyecilik anlayışı içinde destek oluyoruz. Ekonomik şartların kötü olmasından dolayı, göreve geldiğimizden bu yana tasarruf ettik. Çalışma arkadaşlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı ile temasa geçerek spor kulüplerimize bazı destekler aldı. Biz de aracı kurum olarak Ekrem İmamoğlu başkanın hediyelerini sizlere getirdik. Biz vesile olmaya gayret ettik, emek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir. Spora verdiği desteklerden dolayı Ekrem İmamoğlu’na ve Spor Daire Başkanlığına da teşekkür ederim. ASKF, bizden mazot desteği istedi. Gücümüz yettiği kadar mazot desteğinde bulunacağız. Her zaman amatör sporun yanında olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın”

Giresunspor hakkında da konuşan Başkan Köse, Giresunspor’un şehrin markası olduğunu kaydederek, “Giresunspor şehrimizin ayrılmaz bir parçası. Belediye olarak nasıl destekleriz diye Giresunspor başkanıyla görüşüyoruz. Dün olduğu gibi aynı el birliğiyle kenetlenerek Giresunspor’u yüceltmeliyiz. Her zaman Giresunspor’un yanındayız. Kimse Giresunspor amatöre kadar düşecek diye aklına getirmesin. Böyle bir şey olmayacak” diye konuştu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Giresun Şubesi Başkanı Sinan Işık ise, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse’nin amatörün içinden biri olduğunu belirterek, “Bu durum bizim için bir şans. Her zaman bizimle birlikte. Önünde uzun bir hizmet süresi var. Destekleri için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.