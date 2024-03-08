Akburak'ı makamında kabul eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, başarılı sporcuya altın hediye etti.
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcularından Bedirhan Akburak, Akburak Spor Kulübü adına yarıştığı Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 65 kiloda Türkiye Ikincisi oldu.
Akburak şampiyona sonrası Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Yöneticisi Benal Akburak ve Kulüp Antrenörü Bekir Paşaoğlu ile birlikte Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu. Pekmezci Bedirhan Akburak'ı başarılarının devamını dileyerek altınla ödüllendirdi.