Bursa Devlet Tiyatrosu, Shakespeare’in “Othello”su ile Romanya’da sahne alıyor.BURSA (İGFA) - Toma Caragiu Ploieşti Tiyatrosu ve Ploieşti Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen; komşu ülkeler arasında sanatsal bir köprü kurmayı hedefleyen, tiyatro sanatının evrensel gücünü ve kültürlerarası etkileşimini vurgulayan organizasyonda Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare’in ölümsüz eseri "Othello" ile Romanya'da sahne alacak.

Yönetmen Vlad Trifaş’ın yaratıcı dokunuşlarıyla sahneye taşınan oyun, izleyiciyi sadece bireysel bir hikâye ile değil, tüm insanlık tarihi boyunca karşılaşılan güvensizlik, kıskançlık ve ihanete dair evrensel bir anlatımla da buluşturuyor.

Shakespeare’in eserlerine modern bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan bu önemli etkinlikte, üç sezondur kapalı gişe oynanarak seyircilerin büyük beğenisini kazanan Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Othello”, 21 ve 22 Şubat 2025 tarihlerinde, saat 18.30’da Toma Caragiu Tiyatrosunda izleyicilerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu “Othello” ile sınırları aşarak sanatseverleri büyülemeye ve unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.