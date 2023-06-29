Programa eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen , Siyasi Parti İl baskanları ve diğer kamu temsilcileri katıldı.

Vali Epcim, bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu vurgulayarak , Bayburt'ta bayramların diğer günlerde olduğu gibi huzur ve esenlik içerisinde yaşandığına vurgu yaptı.

Programa katılanların Bayramını tebrik eden Vali Epcim, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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