Programa eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen , Siyasi Parti İl baskanları ve diğer kamu temsilcileri katıldı.

Vali Epcim, bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günler olduğunu vurgulayarak , Bayburt'ta bayramların diğer günlerde olduğu gibi huzur ve esenlik içerisinde yaşandığına vurgu yaptı.

Programa katılanların Bayramını tebrik eden Vali Epcim, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.