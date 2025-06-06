Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava raporuna göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, iç bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Haziran Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı hava raporunda, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin’in iç kesimleri ile bu akşam Edirne'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıkların, iç kesimlerde biraz daha artması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.