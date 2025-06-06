Düzce’de duyarlı bir vatandaş, köprüde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için tereddütsüz harekete geçti ve itfaiye ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonla kediyi kurtararak sahiplendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde, Yığılca bağlantı yolu üzerindeki köprüde mahsur kalan bir yavru kedi, Ayça Ustaoğlu’nun cesareti ve duyarlılığı sayesinde yeni bir yuvaya kavuştu.

Köprüden geçerken beton bariyerlerden gelen kedi sesini duyan Ustaoğlu, hemen durarak sesin kaynağını aramaya başladı.

Yavru kediyi bariyerlerin içinde mahsur kalmış halde bulan Ustaoğlu, hiç düşünmeden aşağı inerek kediyi kucağına aldı. Ancak bulunduğu noktadan yukarı çıkamayınca Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, hem Ustaoğlu’nu, hem de yavru kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Kurtarma operasyonunun ardından duygularını paylaşan Ayça Ustaoğlu, “Onu orada bırakamazdım. Şimdi evimizin neşesi oldu,” diyerek kediyi sahiplendiğini belirtti. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Ustaoğlu’nun bu duyarlı hareketi, çevreden de büyük takdir topladı.