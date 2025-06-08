Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, Kurban Bayramı’nın ilk gününde 2,2 milyon araç otoyolları kullanırken, trafik ekipleri 12 bin 407 araca hız ihlali nedeniyle işlem yaptı.ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı’nın ilk gününde Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre otoyollarda 2 milyon 232 bin 715 araç geçiş yaptı.

İçişleri Bakanlığı, trafik ekiplerinin ülke genelinde 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi uyguladığını bildirdi.

Bakanlık, trafik kurallarına uyan yüzde 99,44’lük sürücü kitlesine teşekkür ederken, hız ihlali yapan yüzde 0,56’lık kesimin daha dikkatli olacağına, kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini riske atmayacağına inandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1931327205285523919

Hatırlanacağı gibi, arife gününde ise 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullanmış, trafik ekiplerince ülke genelinde 23 bin 275 araca/sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığı belirtilmiş, yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür edilmişti.