Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, 8 ilçede çocuklarla buluşarak dijital farkındalık ve değerler eğitimi sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, 8 ilçede gerçekleştirilen buluşmalarla tamamlandı. Cami içinde kurulan samimi ortamlarda dijital farkındalık ve değerler eğitimi temasıyla binlerce çocuğa ulaşıldı.

EĞLENCE VE MANEVİYAT DOLU ANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, samimi ve eğlenceli üslubuyla tanınan sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü 8 farklı ilçede binlerce çocukla buluşturdu. Bu kapsamda gerçekleşen “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliğiyle çocuklara eğlence ve maneviyat dolu anlar yaşatıldı. Cami içinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklarla birebir iletişim kuran ünlü YouTuber Sertaç Güngör (Sertaç Abi), dijital dünyada karşılaşabilecekleri içeriklerle ilgili önemli bilgiler verdi.

BİRÇOK KONUDA BİLGİLENDİRDİ

Boykot, oyun seçimi, ekran süresi, sosyal medya kullanımı gibi konularda çocukları bilinçlendiren Güngör, ailelerini dinlemeleri, sorgulayıcı olmaları ve gerçek hayatla bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı. 3 Mayıs’ta Darıca’da başlayan, ardından sırasıyla Dilovası, Çayırova, Derince, İzmit, Körfez, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde gerçekleşen programlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi.

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Her ilçede ikindi namazı sonrası gerçekleşen programlara binlerce çocuk katıldı. Cami atmosferinde gerçekleşen buluşmalar sıcak, samimi bir sohbet havasında ilerledi. Etkinliğin sonunda Sertaç Abi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. “Oyun Arkadaşım Sertaç Abi” etkinliği, çocuklarla kurulmuş içten bir bağ ve kalıcı bir farkındalık oldu. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen minik katılımcılar, teknolojinin değil, değerlerin peşinden giden güçlü bireyler olmanın ipuçlarını edindi.