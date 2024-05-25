Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Türk Mutfağı' etkinlikleri devam ediyor.

Bayburt Mutfağını tanıtmak için yapılan etkinlik Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın katılımıyla gerçekleşti. Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde bulunan Hasan Erkovan Kültür Evi'nde kurulan sofrada Bayburt'un yöresel lezzetlerinden lor dolması, tatlı çorba, yalancı dolma, su böreği, süt böreği, incir tatlısı, Bayburt ketesi, Bayburt balı, ekşi lahana, kara pancar, kavut çorbası, tandır ekmeği, civil peyniri, kop helvası sergilendi. Anadolu mutfağının dünya çapında çok değerli bir marka olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, Anadolu'daki ilk Türk ve Müslüman yerleşim yerlerinden biri olan Bayburt'un da ülkenin her bölgesini yansıtan bir mutfağa sahip olduğunu belirtti.