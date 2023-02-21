Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 105. Kurtuluş günü anısına çektiği telgraf okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bayburt ilimizin düşman işgalinden yıldönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak,yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

Bayburt'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Öte yandan Türkiye'yi üzüntüye boğan depremden dolayı 5 gün olarak planlanan törenler iptal edilerek, kutlama programı 1 güne sığdırıldı.