Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, , İl Protokolü, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlarımız ve Vatandaşların Katılımı ile Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başkanlığında toplanan yardım kolileri Pakistan'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle 1400 gıda kolisinden oluşan yardımTır’ını Pakistana ulaştırılması için gönderildi.

Tır yola çıkmadan önce,Pakistanda sel felaketinde hayatını kaybeden müzlüman kardeşlerimiz için dualar edildi.

Vali Cüneyt Epcim , Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve kurum müdürleriyle birlikte Yardım tırı uğurlandı.