6 Şubat Pazartesi Gece 04:17’de yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi olarak belirlenen 7.5 büyüklüğündeki depremin etkisi Türkiye’nin birçok ili başta olmak üzere komşu ülkelerden de hissedildi.

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yardım ulaştırmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesine, vatandaşların yardımları devam ediyor. Bu kapsamda Bayburt’tan toplanan yardımlar ve iş makineleri bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Cüneyt Epcim, zor zamanlarda Bayburtluların devletinin ve milletinin her daim yanında olduğunu belirterek yaptığı açıklamada;

“İlk andan itibaren deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen kadirşinas ve hayırsever Bayburt halkına teşekkür ediyoruz.

Deprem nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Düzenlenen yardım konvoyunu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , Bayburt Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Mutlu Türkmen İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, İlçe ve Belde belediye Başkanları, Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve kurum amirleri uğurladı.

Destek ve Yardımlarını bölgeye ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızın Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu önünde Valiliğimiz Sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakfımızca koordine edilen merkezler üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir.