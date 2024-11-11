Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Sayın Veli Tarakçı, Belediye Başkanı

Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı törende Bayburt'ta çeşitli lokasyonlarda 40 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş “Bu programları başlatan, Türkiye’de birçok şeyin hep ilkini gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Bayburt’ta bu etkinliği organize eden Sayın Valimize, 3. Ordu Komutanımıza, Garnizon Komutanımıza ve Bayburt İl Orman İşletme Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Tüm Türkiye'de saat 11.11'de aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte milyonlarca fidan toprakla buluştu.

Etkinlikte ayrıca belediyemiz mobil ikram aracından katılımcılara yöresel lezzetlerimizden Kavut Çorbası ikram edilirken 3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da konser verdi.