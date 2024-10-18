Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri kış mevsimini karşıladı. Kop Dağı da beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.

Öte yandan yaz ayları boyunca sorunsuz kullanılan Bayburt-Çaykara yolu kar yağışıyla birlikte yolda kalma haberlerine gündem olmaya devam edecek gibi.. Kış aylarında navigasyon yardımıyla yoluna devam eden sürücüler, navigasyonun en kısa yolu göstermesi ile Bayburt-Çaykara yoluna sapmakta ve bir zaman sonra araçlarını saplandıkları bölgeden kurtarmak için Bayburt AFAD'ı aramaktalar.

Bölgeyi bilmeyen sürücülerin istemeden tercih ettikleri yolun yaz-kış kullanılabilir güvenliğe eriştirilmesi ise şimdilik gündemde yer almıyor.