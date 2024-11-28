Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu ve sıcaklıkların gece eksi 15’lere kadar düştüğü şehrimizde, Belediye bina saçaklarındaki tehlike oluşturan buz sarkıtlarını düşürme çalışması başlattı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle şehrimizde çatı saçaklarında oluşan ve boyları yer yer 2 metreye ulaşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen, Belediyemiz İtfaiye ve Zabıta ekipleri, saçaklardan sarkıtları düşürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerimiz merdivenle çıktıkları binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırarken Zabıta ekiplerimiz ise apartman ve iş yerlerinin pencerelerinden ulaşmaya çalıştıkları saçaklarındaki buz sarkıtlarını dikkatli bir şekilde düşürüyor.