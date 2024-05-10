Vali Mustafa Eldivan, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde trafik konusunda yürütülen önemli projelerin ve kampanyaların olduğunu, Bayburt’ta da #HayatlaYarışılmaz mottosuyla trafik etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte, öğrencilerle birlikte trafikte seyreden araç sürücülerine trafik bilgilendirme afişi dağıtan Eldivan, öğrencilere trafik kurallarına uymalarını ve bu kurallara uymayan büyüklerini de uyarmalarını istedi.