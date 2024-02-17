İrtibat ofisi açılışı ve IPARD III tanıtım programında konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Çiftçi kardeşlerimizin hayvan ahırı, besi çiftliği, süt üretme ünitesi, araç ihtiyacı, tesis yatırımı gibi destekleri alabilmeleri için proje yazmaları gerekiyor, onun da bir tekniği var. Proje yazma kısmı, sürecin en zor aşaması. Bizler sizlere yardımcı olalım çiftçilerimizi, proje yazan vatandaşlarımızı finanse edelim ama nihayetinde projeyi sizlere yazdıralım. Biz öncelikle buradaki vatandaşlarımıza proje nasıl yazılır, para nasıl alınır bunu öğretmemiz lazım. Eğer burada el birliğiyle birkaç yıl işimize yoğunlaşıp çalışabilirsek, inanın çok büyük paralar alabiliriz. Eğer bu paraları alırsak, bu paralar hibe paraları, hibe destekleri. Bunun karşılığı yok. Borçlanma yok, vade yok. Sadece teknik açıdan bilmemiz gerekenler olacak. Ben Bayburt'un, TKDK'nın ofisinden ciddi açıdan destek bulacağını ve TKDK'den çiftçilerimizin katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Biz birlik içerisinde inanıp, el verirsek Bayburt'un önümüzdeki yıllarda çok farklı yerlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Bayburt Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında kurulan TKDK Bayburt İrtibat Ofisi'nin gezilmesinin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'na geçilerek burada IPARD desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılması süreci ve IPARD III Tanıtım Programı gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Pekmezci, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğü'nün şehrimizde irtibat bürosu açması bizim için büyük önem arz ediyor.

Devletimiz bugüne kadar bu yörede insanımıza destek olmak amacıyla bir takım çalışmalarda bulundu. Bayburt, tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biridir.

Tarım ve hayvancılık konusunda kendi çapımızda bir takım başarıları yakalayan bir iliz. Geçmişte özellikle hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı şehrimizde son yıllarda azalma olurken devletimizin ortaya koyduğu bir takım programlarla canlanma olmuştur.

Şehrimizde bu işi gönülden yapan hemşehrilerimiz var. TKDK Bayburt Ofisi'nin açılması sonucu buradaki arkadaşlarımızın yol göstermesiyle tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz bahsedilen fonlardan faydalanmalarını canı gönülden arzu ediyorum. Kırsal kalkınmanın sağlanmasıyla birlikte ilimize bir takım şeyleri kazandırmanın mutluluğunu yaşarız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa Vali Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.