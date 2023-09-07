Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca Bayburt ili ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyonlar ile 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Son olarak 05 Eylül 2023 tarihinde beşincisi gerçekleştirilen operasyonda daha önce tespit edilen (F.C), (F.Y), (M.K), (K.T) ve (M.B.B) isimli şahıslara ait ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalar sonucu Doğu Roma ve Bizans dönemine ait 71 adet tarihi eser, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet detektör, 1 adet alan tarama cihazı, ve çok sayıda kazı yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüpheliler Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alındı. işlemleri devam ediyor.

22.03.2023 tarihinde başlatılarak bugüne kadar yapılan beş ayrı operasyon sonucu ise, 622 adet sikke, takı eşyası, el yazması kitap ve çeşitli objeler ele geçirilerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadan yapılan açıklmada, Bayburt'ta izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olayları ile mücadeleye azim ve kararlılık içinde devam edileceği vurgusu yapıldı.