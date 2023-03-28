Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Bayburt ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Jandarmanın başlattığı geniş çaplı incelemede (İ.K.), (S.T.), (E.G.), (Ş.Y.), (İ.P.), (H.C.), (S.K.), (M.A.) ve (N.Y.) isimli şahıslar ellerinde tarihi eser bulundurdukları ve bu eserleri satma çabası içerisinde oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine Bayburt, Erzurum ve Ordu illerinde dokuz şüpheliye ait toplam 16 adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Bayburt merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlar Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık 1000 yıllık oldukları değerlendirilen toplam 119 adet sikke, haç ve takı eşyası türünde tarihi eserler ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Yapılan aramalarda define aramakta kullanılan alan tarama cihazı, detektör ve çeşitli aparatlara da el konuldu. Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerden yedisi Jandarmada ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, Ş.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.

N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli (Ş.Y) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.