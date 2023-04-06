Bayburt Vakfının’da katılımı ve desteğiyle Onbeşi programı dahada coşkulu geçiyor.Bayburt Vakfı Geleneklerimizi Yaşatmaya Devam Ediyor.

Bayburt Vakfı olarak bu ramazanda Bayburt’taki hemşerilerimizle beraber oluyoruz.

Bayburt’ta her yıl özellikle çocukların katılımıyla Ramazanın 15.gününde düzenlenen “Onbeşi” geleneği bu yılda vakfımız ile daha da coşkulu bir şekilde düzenlendi.

Bayburt Vakfından Teşekkür.

Bu önemli organizasyonda emeği geçen Bayburt İl Kültür Müdürlüğüne ve Müsiad Bayburt Şubesine emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.



