Konuyla ilgili Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda;

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü içerisinde kırsal alanda faaliyet gösteren ve örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen örgüt mensubu “Y.Y” ile sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Y isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısla aynı ikamette bulunan “A.Y” ve şahısla irtibatlı olan ve farklı ikamette bulunan “M.Y” isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiş, Y.Y ve S.Y isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Tüm terör örgütleri ve onların işbirlikçilerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi.