Programda insan, şahsiyet, Kur’an ve sünnet konularına değinildi.

Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı, Kuran-ı Kerim okunmasını ardından açılış konuşmaları yapıldı.-

Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izletildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temalı konferans verdi. Koçak, insan ve şahsiyet kavramlarını, Kur’an ve sünnet ışığında ele aldı.

Konuşmanın sonunda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doç. Dr. Zeki Koçak'a plaket takdiminde bulundu.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, il protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.