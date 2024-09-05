Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,Merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek devam eden yatırım ve hizmetler ile muhtarlarımızca iletilen talep ve sorunları ele alarak istişarelerde bulundu.

Kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlara teşekkür eden Vali Eldivan, içinde barındırdığı çok kıymetli şahsiyetlerle özgül ağırlığı yüksek olan Bayburt'umuzda birlik ve berberlik içerisinde hep birlikte vatandaşımıza, şehrimize daha verimli hizmetlerin sunulduğunu ifade ederek, sıklıkla gerçekleştirdiği köy ziyaretleri esnaf ziyaretleri ile vatandaşlarımızla, hasılı toplumumuzun her kesimiyle bir araya gelindiğini belirtti.

Vali Eldivan, "Her fırsatta bizlerle beraber olan, bizlere büyük destekler sağlayan, Bayburt için gece gündüz demeden çalışan ve toplantımıza da iştirak eden Ak Parti Bayburt Milletvekilimiz Orhan Ateş ve Belediye Başkanımız Mete Memiş’e teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantı daha sonra karşılıklı soru, öneri ve istişarelerle devam etti.