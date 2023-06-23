Bayburt’taki tek kurbanlık satış yeri olan Belediye Tarım Yerleşkesi Canlı Hayvan Pazarı'ndaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 23 Haziran 2023 Cuma günü kapılarını açan hayvan pazarı arefe gününe kadar açık olacak. Hayvan Pazarı’nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.

Kurban Yakalama Timi Teyakkuzda Olacak

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.

Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle: Belediyemize ait Tarım Yerleşkesi’ndeki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun’a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Belediyemiz Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can- Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri). Hanefi Sansu’ya ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı), Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.