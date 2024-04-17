Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi'nde açıldı. Uluslararası Bayburt Sanatçılar Birliği'nin yanı sıra.15 sanatçının yer aldığı sergi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, protokol Üyeleri ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile birlikte açıldı. Sergi akışının ilgisi dikkat çekti. Eserlerin sahiplerinin protokol üyelerine hakkında bilgi vererek çalışmalarını sergilediler. Çok sayıda güzel tablonun sergilendiğini söyleyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "15-22 Nisan kayıtlı arasında düzenlenen tarih Taşhan Şenliği'nde bölgenin birbirinden güzel tablolarını halkın beğenisine adadık.

Karma sergi, bir hafta sürecek. Hem yerel, hem de ulusal anlamda kendini duyurmuş ve kültürel miras alanında da ciddi çalışmaları olan sanatçılarımızın en azından Bayburtlu hemşehrilerimiz tarafından bilinmesini, tanınmasını istedik. Özellikle el sanatları ve görsel sanatlar alanındaki yetenekleri ortaya çıkarmak en büyük amacımız. Bizler de sergiyi biraz önce gezdik, hakikaten güzel eserler vardı. Bu işi yıllardır yapan, kıymetli hemşehrilerimiz de var. Aynı zamanda hem alaylı, hem de mektepli sanatçılarımız burada kendini gösterme şansı bulacaklar. Biz burada Bayburt olarak, Türkiye ve Uluslararası turizmde pay almayı önemli buluyoruz, en büyük amaçlarımızdan biri de budur. Çalışmalarla beraber, hem yereldeki hemşehrilerimizi cesaretlendiriyoruz, hem de somut olan veya somut olmayan kültürel mirasımızı ülkemizin her tarafına tanıtmak istiyoruz. Bugünkü serginin açılmasında emeği geçen ve hafta boyunca sürecek etkinliklerin hazırlanmasında çabaları olan İl Kültür ve Turizm müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum. Sergide eserleri olan sanatçılarımıza kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyorum. Bayburt'un adını duyurmaları bizim buradaki en büyük temennimiz. Turizm Haftası kutlu olsun" şeklinde konuştu.