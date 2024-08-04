Saat 18.30 Yusufiye Cami önünde toplanarak Bayburt Saat Kulesi'ne kadar İsrail'i lanetleyen sloganlar eşliğinde yürüyen Vatandaşlar adına konuşmalar yapıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün sonunda Bayburt Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Turan, "Bugün burada Şehid İsmail Heniye’nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan tehditlerin kuru gürültü olduğunu söyleyen Turan, "Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD’den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyor!" şeklinde konuştu.

Kenan Turan konuşmasında şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim’den bu yana Gazze’de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok.

Gazze’de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar Faşist ABD’nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor.

Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor,

Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze’de planlı programlı bir soykırım uyguluyor.

Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında BM çaresiz, BMGK ikiyüzlü, uluslararası toplum sessiz. Hitler Avrupa’sının, soykırımcı ABD’nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor, daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı, Hitler artığı katil Netanyahu, Nazi meclisinden farksız ABD Temsilciler Meclisi’nde konuşturulmakla kalmıyor, öldürdüğü çocuklar için dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Siyonist rejim, Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD’den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyor!

Bayburt Filistin Dayanisma Platformundan Filistine Destek Yuruyusu 2

Yine Siyonist katiller, ABD’den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniye’yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastla şehid ettiler. Şehidimize Allah’tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz. İnnalillah ve innaileyhi raciun.

Onlar Heniye’yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler “ölüler” değildir ve onlar rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar, bu suikastlarla direnişi durduracaklarını Filistin’in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler. Şehid Heniye’nin dediği gibi “Suikastların direniş güçlerini, Hamas'ı, Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindedir. Suikastlar direnişi, Filistin halkını direnişi ve mücadeleyi yükseltmeye teşvik edecek, güçlendirecektir."

Bütün dünya bilsin ki; İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. İsrail, bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı gasp çetesidir. İsrail, yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir. Bunlar Firavunun zalimliği, Nemrudun kibri, Haman’ın azgınlığını miras alanlardır. Bunlar İbrahim’in Musa’nın, İsa’nın ilahına savaş açanlardır.

Biz, onların ne kadar korkak olduklarını, ihanetle yoğrulmuş ruhlarını çok iyi biliyoruz. Onlar ancak eman altında olanları öldürürler. Savunmasızları, çocukları, kadınları, ihtiyarları, masumları katlederler.

Onlar ancak, hastaneleri ibadethaneleri bombalarlar! Onlar sanıyor ki akıttıkları kan yanlarına kalacak

Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek. And olsun yanılıyorlar. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki zulm ile abad olanın ahiri berbad olur. Akıbetleri diğer tüm zalimler gibi olacak.

Firavun gibi, Nemrut gibi, Hitler gibi olacak. Vakit mi? Pek yakın! And olsun biz bu hesabı kapatmayacağız! Bebek katili vahşiler, soykırımcı Siyonistler, işbirlikçi emperyalistler döktükleri kanda boğulmadıkça durmayacağız! ABD ve Siyonist işgal çetesi Filistin’den defolmadıkça susmayacağız!

Filistin toprakları Filistin halkınındır. Bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı olmayan, Filistin’deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, 139 ülkenin tanıdığı, başkenti Kudüs olan Filistin Devletinden defolup gitmelidir.

Ey katil İsrail

Ey soykırımcı ABD

Ey soykırımın işbirlikçileri

Mazlumun ahı sonunuz olacak.

İşlediğiniz suçlar yakanıza yapışacak.

Alçaklığınız adınızın başına yazılacak

Bin yıl da geçse soykırımla anılacaksınız.

Tutuşturduğunuz zulüm yangında kavrulacaksınız!

Siz de, yardakçılarınız da yenileceksiniz,

Direniş kazanacak, insanlık kazanacak.

Bizler Bayburt'tan dan bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz:

Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor? Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze’de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırıma silah desteği durdurulmalıdır. Ve buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz:

Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı, meydanlar sokaklar caddeler “Özgür Filistin” sloganlarıyla inletilmeli, liderlere baskı yapılmalıdır. Ve yine buradan İslam ülkelerine sesleniyoruz: Gün; zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara masumlara sahip çıkma günüdür.

YAŞASIN NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN

KAHROLSUN İSRAİL,

KAHROLSUN SOYKIRIMCI EMPERYALİZM"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bayburt'ta

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bayburt'ta

Turan'ın konuşmasının ardından AGD Bayburt İl Temsilcisi Faris Tütüneken de katliamı lanetleyen bir konuşma yaptı.