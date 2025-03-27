Belediyenin hayata geçirdiği yeni sistemde belediye otobüsleri ve özel dolmuşlarda tek kart sistemi geçerli olacak ve nakit ücret ödeme dönemi kapanacak.

Tam, Öğrenci, İndirimli ve Ücretsiz olmak üzere dört çeşit kart vatandaşların istifadesine sunuldu ve kart ücreti 200 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar kart dolumlarını ise şimdilik yalnızca Bayburt Belediyesi’nden yapabilecekken daha sonra belirlenecek dolum noktalarından ve ileri bir tarihte hizmete sunulacak olan mobil uygulama üzerinden de yapabilecekler. Vatandaşların kart edinmek için süre sınırlaması bulunmazken 31 Mayıs 2025 tarihinden itibaren artık nakit ücretle dolmuşlara ve otobüslere binilemeyecek.

Kartlı sistemden yararlanmak isteyen vatandaşlardan talep edilecek belgeler ise şöyle:

Öğrenciler için: Fotoğraf, kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi- Emekliler İçin: Fotoğraf kimlik fotokopisi emekli olduğuna dair Sgk’dan alınacak belge- Engelliler İçin: Fotoğraf, kimlik fotokopisi, engelli kimlik fotokopisi- 65 Yaş Üzeri Vatandaşlar İçin: Fotoğraf, kimlik fotokopisi