Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün talimatıyla 81 ilde din öğretimi çalıştayları düzenlenirken Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle farklı kurum ve kuruluşların iş birliğinde Din Öğretimi Bayburt Çalıştayı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerin yer aldığı çalıştay Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından 4 farklı masa etrafında atölye çalışmaları yürütüldü. Din öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları ve geliştirilmesi gereken konular ele alınarak farklı çözüm önerileri dile getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, açılış konuşmasında “Buradaki hedefimiz imam hatip ortaokullarında yürütülen iyi örnek uygulamalarını yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin bir üst öğrenime hazırlanmalarını sağlamak ve okullar arası farklılıkların azaltılmasına olanak sağlamaktır. Ayrıca imam hatip liselerinde din derslerinin öğretimine ilişkin beklentileri, sorun alanlarını ve geliştirilmesi gereken hususları siz değerli paydaşlarımızla istişare etmektir. Zira çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlam bir din öğretimiyle milli ve manevi değerlerine bağlı, aklın ve bilimin rehberliğinde yol alan ve geleceğe yön veren nesiller olmasını ümit ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi. Konuşmasının devamında çalıştaya destek olan tüm katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Bayburt Çalıştayı, açılış ve tanıtım konuşmaları sonrasında atölye çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar kendilerine ayrılan masalarda din öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerini paylaştı. Gün boyunca devam eden çalıştayın sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.