01 Kasım 1998 Tunceli İli 4. Komando Tugay Komutanlığında görev yapmakta iken mayına basması sonucu yaralanan, İç Güvenlik Gazisi Arif Lüleci 'nin annesi Cevriye Lüleci Yukarı Kırzı köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Vali Mustafa Eldivan, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Jandarma Komutanı Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.