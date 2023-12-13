Geçgel ziyaret sırasında 2023 Yılı Kent&Başkan Ödülleri kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde ki İl Belediyeleri bazında 5 yıllık görev süresinde halk oylamasıyla çalışmaları en çok beğenilen Belediye Başkanı seçilen Pekmezci’ye ödülünü takdim etti.

Ödül takdimi sonrası Geçgel’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Hükmü Pekmezci “Şehrimize modern kent kimliğinin yanı sıra vizyon kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirirken çalışmalarımızın böylesi prestijli ödüllere layık görülmesi ve vatandaşlarımız tarafından teveccühle karşılanması bizleri Bayburt’a hizmet etme adına daha çok çalışmaya yönelterek azmimizi artırıyor.

5 yıllık bir hizmet maratonunda örnek şehir Bayburt vizyonuyla hemşehrilerimize verdiğimiz her sözü yerine getirirken bizlere bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

Programımızın aşırı derecede yoğun olması sebebiyle Kayseri’de düzenlenen ödül törenine katılamamıştık. Okan Bey ve ekibi incelik göstererek ödülümüzü belediyemizde takdim ettiler. Bu vesile ile Okan Bey’e ve Kent Başkan Dergisi ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Başkanı ve Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel ise Başkanımız Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.