Törenin ardından Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'un bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük yatırım organizasyonuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık bir yıl içerisinde üretime başlaması planlanan fabrikada kademeli olarak 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Epcim, "Burada elektrikli araçların enerji istasyonları için üniteler üretilecek önemli bir tesis oluşturulacak. Kademeli bir şekilde 150 ile başlayarak 500 kişinin çalışabileceği bir teknoloji merkezi hedefleniyor. Bu Bayburt tarihindeki en büyük özel sektör yatırım projelerinden biridir. Merkez Bankası Başkanımız Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na, Milletvekilimiz Fetani Battal'a ve araştırmacı yazar İhsan Aktaş'a bu projeye öncülük ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Crypto Carbon Energy Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaozan da firma olarak Bayburt'a önemli bir yatırım yapacaklarını belirterek, "Toplamda yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği bu yatırım, Bayburt için çok önemli bir proje olacak. Burası aynı zamanda bir teknoloji merkezi olacak ve şirket olarak başka yatırımlarımızı da planlıyoruz. Bu projelerin Bayburt'a ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

AKTAŞ’TAN 2.FABRİKA MÜJDESİ.

Hemşehrimiz GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bayburtlu Hemşerimiz İhsan Aktaş ise Bayburtla ilgili ikinci bir fabrika duyurusunun daha olacağını belirterek, önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Hyper şirketi tarafından bisiklet fabrikasının kurulacağının müjdesini verdi.