Sırataşlar (Çemçül) Köylüleri,Temiz enerji kaynağı Rüzgar gülü yapımı için Soğanlı dağına Beton taşıyan Kamyonların köy yollarını ve dereleri kirlettiğini belirtiyorlar.

Soğanlı dağına Beton taşıyan Kamyonlardan dökülen betonlardan dolayı,Sırataşlar ve Kılıçkaya Köyü sakinleri bir hafta önce yolu kapatarak doğanın kirlenmesine ve derelerde yaşayan balıkların yok olmasına karşı eylem yaptılar.

Sırataşlar Köyünden Şerafettin Bayram Soğanlı dağında yapımı devam eden Rüzgar enerji santrallerine Beton taşıyan Kamyonların umursamaz tavırlarından dolayı şikayetlerini belirterek, Beton Kamyonlarından yollarımıza beton akıyor ve yollarımız kullanılamaz halde, Tedbirli davranmayan Kamyonlardan derelerimize ve yollarımıza beton dökülüyor, derelerimizden resmen beton akıyor, hiç Balık kalamadı tüm balıklar öldü. Şirket yetkililerini aradık, şikâyetlerimizi bildirdik, fakat konuyla alakalı bizleri reddettiler ilgilenmediler.

Biz Enerji kaynaklarının yapımına karşı değiliz,sadece yrtkililerin Kamyon şoförlerini uyarmasını ve doğamızın kirlenmemesi için tedbirli olmalarını bekliyoruz dedi.