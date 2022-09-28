Çiftetaş (Hardışı) köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Aras Edaş personellerinden Mücahit Tokdemir (26) ile Miraç Yanık akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatalçeşme köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Mücahit Tokdemir ile Miraç Yanık elektrik akımına kapıldı.

Aras Elektrik çalışanlarından Mücahit Tokdemir olay yerinde hayatını kaybederken Miraç Yanık yaralandı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı, iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı hususu araştırılıyor.