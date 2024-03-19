Açılış töreninde konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, hastanedeki önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade ederek, Bayburt'un sağlık açısından her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Vali Elidavan, "Bu hizmetler Bayburt için önemli yatırımlardır. Bayburt Devlet Hastanemizin güçlenmesi demek, dışarıya daha az hastanın gitmesi demek. Aynı zamanda uzman kadromuz, hekim kadromuz, yardımcı sağlık hizmetleri kadromuz güçlenmiş durumda.

Bayburt hem eğitim, hem sağlık, hem de diğer alanlarda devletin yatırımlarını çok güzel almış bir il olma yolunda hızla ilerliyor. Anjiyo ünitesinin de bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli bir hizmet, herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bayburt'un sağlık alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, koroner anjiyografi ünitesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Bayburt'umuz sağlık alanında bölgenin önemli merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Anjiyo ünitemizi bugün açmış bulunuyoruz, bununla birlikte onkoloji ünitemizi de açmıştık.

İnşallah 2 ay sonra fizik tedavi hastanemizi açacağız, hekim kadromuzu güçlendirdik, araştırma hastanelerinde yapılan ameliyatların yüzde 85'e, yüzde 90'a yakını Bayburt Devlet Hastanemizde yapılıyor hale geldi. Hastanemizde emeği geçen doktor arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt'umuz için hayırlı bir hizmet olacak inşallah.

Sevk oranımız epey bir düşmüştü, anjiyo ünitemizle birlikte ciddi hastalar dışında şehir dışına sevkimiz inşallah olmayacak. Hastalarımız Bayburt'umuzda tedavi görecek, takipleri burada yapılacak. Ünitemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diyerek konuştu.