Bayburt Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Her yaştan insanın spor yapması, düzenli fiziksel aktiviteler oluşturulmasını özendirmek, spora yeni bireyler kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında futbol, basketbol, güreş, boks, bilek güreşi, judo, cimnastik, masa tenisi, karate, halk oyunları ve hentbol branşlarında etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse; “Amatör Spor Haftası’nın amacının çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, gençlerimizi kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek olduğunu kaydeden Köse, “Bu amaca ulaşmak için il müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurslarda eğitim alan sporcular yaptıkları gösteriler ile hünerlerini gösterdiler.

Programa Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim,Bayurt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Amatör Spor Haftası dolayısıyla Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldılar.

Program Bayburt halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından protokol üyeleri tarafından spor istasyonlarının gezilmesi ile sona erdi.