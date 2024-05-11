Anneler Günü'ne sayılı günler kala İsrail işgali altındaki Filistin'in Gazzeli kadınlarına destek vermek için basın açıklamasında bulunan AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çil, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze’de 9 bin kadın öldürüldüğünü, her gün yaklaştıkça 63 kadının da katledildiğini belirterek, açıklamalarda bulundu. Gazzeli kadınlar için 'Gazze'de Kadın Olmak' başlığıyla Şehit Nusret Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclis Başkan Vekili Nesli Kocabey, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, partililer, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

10 Mayıs 2024 Cuma 15:07 1 Bayburt Postası - Anneler Günü'ne sayılı günler kala İsrail işgali altındaki Filistin'in Gazzeli kadınlarına destek vermek için basın açıklamasında bulunan AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.Çil, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze’de 9 bin kadın öldürüldüğünü, her gün yaklaştıkça 63 kadının da katledildiğini belirterek, açıklamalarda bulundu.

Gazzeli kadınlar için 'Gazze'de Kadın Olmak' başlığıyla Şehit Nusret Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasına, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclis Başkan Vekili Nesli Kocabey, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, partililer, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. "Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak, kadın olmak hiç bu kadar zor olmamıştı" diyerek, konuşan Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bildiğiniz gibi önümüzdeki Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler günü öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır bir imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak kadın olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı beklerken, Gazzeli anneler çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor.

Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isimlerini yazarken, Gazzeli anneler, cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne adayı olarak çok net ifade ediyorum ki her can tekdir, her can biriciktir “Bir cana kıyan, tüm insanlığa kıymış gibidir." Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi şehit edildi, 78 bin 18 kişi ise yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre, Gazze’de 9 bin kadın öldürüldü. Günde ortalama 63 kadın hala katlediliyor ve bunların 37’si ise maalesef anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2 bin 100 civarında. Peki ya sağ kalan, peki, yaşam savaşını sürdürmeye çalışan çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler! Filistin’de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında ve her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapmakta. Ne diyordu gazzeli anne? “Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2’sini İsrail öldürecek, 2’si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2’si de okusun ki ülke için işe yarasın.” Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar... ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Zor şartlar altında ölümle burun buruna yaşayan ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler… Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yemek yiyemediğini ifade ediyor, Gazze’deki çocuklar annelerinin gözü önünde eriyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi “Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.” Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas’ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi, gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah’ta artarak devam eden saldırılar İsrail’in niyetini açıkça ortaya koymuştur.

Bizler anneler olarak Bizler Kadın Olarak yine de İsrail’e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere açıkça soruyorum; Vaat edilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin, beşikte öldürdüğünüz bebeklerin ve üzerine bombalar yağdırdığınız çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz?"