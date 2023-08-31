30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Vali Mustafa Eldivan ve Eşi Meltem Eldivan Hanımefendi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu düzenlendi.

Gelen davetlileri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan karşıladı. Adından İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin sahnede gösterimi ile program başladı.

Bayburt Öğretmenevinde düzenlenen resepsiyona Bayburt Milletvekili Prof.Dr Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Kurum amirleri, şehit aileleri ve gazilerimiz ile vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Mustafa Eldivan;

Türk Milletinin istiklal ve bağımsızlık aşkının ölümsüz bir abidelerinden biri olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferinin 101. Yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” şiarıyla geleceğe yürürken; kendisine terörü kullanarak diz çöktürmek, ekonomik saldırılarla yıldırmak isteyenlere karşı inancından, birliğinden, şanlı mazisinden aldığı güç ile mücadelesine devam etmektedir.

Bu duygularla, 30 Ağustos Zaferinin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve tarih boyunca kanları ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.' İfadelerini kullandı.

Vali Eldivan’ın konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine binaen şehit aileleri ile birlikte toplu fotoğraf çekimi yapılıp Türk bayrağı motifli balonlar gökyüzüne uçuruldu.